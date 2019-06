Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje v blízkosti 62 USD/barel

Vývoj na trhoch čiastočne ovplyvnili informácie, že kľúčoví producenti Saudská Arábia a Rusko sa ešte stále nedohodli na predĺžení programu o obmedzovaní produkcie.

New York 10. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok k záveru obchodovania pokles, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 62 USD za barel (159 litrov).



Vývoj na trhoch čiastočne ovplyvnili informácie, že kľúčoví producenti Saudská Arábia a Rusko sa ešte stále nedohodli na predĺžení programu o obmedzovaní produkcie. Okrem toho na trhy naďalej pôsobia aj pokračujúce obchodné spory USA a Číny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vývoj ekonomiky a znížiť tak dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 20.15 h SELČ o 1,16 USD na 62,13 USD (55,13 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 53,16 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 83 centov.



(1 EUR = 1,1301 USD)