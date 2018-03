Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však drží nad 70 USD za barel

Okrem napätia medzi Washingtonom a Pekingom ceny ropy v pondelok posunula mierne nadol aj informácia, ktorá signalizuje, že produkcia ropy v USA by mala pokračovať v raste.

Singapur 26. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles, cena Brentu sa však zatiaľ drží nad úrovňou 70 USD za barel (159 litrov). Nad túto hodnotu sa dostala ku koncu minulého týždňa v reakcii na rastúce napätie na Blízkom východe. Navyše, Saudská Arábia, kľúčový člen Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), uviedla, že produkčné škrty by sa mohli predĺžiť do roku 2019. Najnovšie však trhy zareagovali na hroziaci obchodný konflikt medzi Čínou a USA, keď americký prezident Donald Trump podpísal dekrét, ktorý môže znamenať zavedenie dovozných ciel na čínsky tovar v hodnote až 60 miliárd USD (48,60 miliardy eur).



Okrem napätia medzi Washingtonom a Pekingom ceny ropy v pondelok posunula mierne nadol aj informácia, ktorá signalizuje, že produkcia ropy v USA by mala pokračovať v raste. Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, počet aktívnych ropných vrtov vzrástol v minulom týždni na 804. To je najvyšší počet aktívnych ropných vrtov za posledné tri roky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom klesla do 7.36 h SELČ o 16 centov na 70,29 USD za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 65,59 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 29 centov.



(1 EUR = 1,2346 USD)