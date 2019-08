Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však drží nad 58 USD/barel

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 7.39 h SELČ 58,38 USD (52,15 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 19 centov.

Singapur 13. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli a vymazali mierny rast z predchádzajúceho dňa. Prognózy poukazujúce na slabší rast dopytu a zvyšovanie ťažby v USA mali totiž na trh väčší vplyv než očakávania, že najväčší ropní producenti z Blízkeho východu opätovne obmedzia produkciu.



Saudská Arábia, ktorá je fakticky lídrom štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), minulý týždeň uviedla, že svoj export ropy plánuje udržať v auguste a septembri pod hranicou 7 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov), aby tak pomohla znížiť zásoby ropy vo svete. Podporu cenám ropy poskytol aj Kuvajt, ktorého predstavitelia uviedli, že krajina znížila svoju produkciu výraznejšie, než jej to stanovuje dohoda o obmedzovaní ťažby.



Úsilie OPEC však maria Spojené štáty, ktoré vlastnú produkciu ropy z bridlíc zvyšujú. Americké ministerstvo energetiky očakáva, že produkcia zo siedmich hlavných bridlicových ložísk v USA vzrastie v septembri o 85.000 barelov denne na rekordných 8,77 milióna barelov/deň. Cenám ropy neprajú ani obavy z ďalšej eskalácie obchodného sporu medzi USA a Čínou, ktorý oslabuje svetovú ekonomiku a znižuje dopyt po komodite.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 7.39 h SELČ 58,38 USD (52,15 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 19 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v septembri dosiahla 54,78 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 15 centov.



(1 EUR = 1,1194 USD)