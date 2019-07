Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla bližšie k 63 USD za barel

Ako ukázali údaje z piatka (26. 7.), americká ekonomika zaznamenala za 2. kvartál spomalenie rastu, ale miernejšie, než sa pôvodne očakávalo, k čomu prispeli výdavky spotrebiteľov.

Tokio 29. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne klesli. Na trhy totiž aj naďalej vplývajú obavy, aký bude ďalší vývoj globálnej ekonomiky. Cena ropy Brent tak klesla bližšie k hranici 63 USD za barel (159 litrov) a cena WTI k hranici 56 USD/barel.



Ako ukázali údaje z piatka (26. 7.), americká ekonomika zaznamenala za 2. kvartál spomalenie rastu, ale miernejšie, než sa pôvodne očakávalo, k čomu prispeli výdavky spotrebiteľov. To naznačuje, že spotreba ropy by mohla rásť. Na druhej strane, vývoj ekonomiky mimo USA je omnoho horší, pod čo sa veľkou mierou podpisujú konflikty Washingtonu a Pekingu.



V súvislosti s rokovaniami o obchode sa zástupcovia Číny a USA plánujú tento týždeň stretnúť, prvýkrát od májového prerušenia rokovaní. Výrazný pokrok z rozhovorov, ktoré sa uskutočnia v Šanghaji, sa však neočakáva.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri klesla do 7.31 h SELČ o 28 centov (0,44 %) na 63,18 USD (56,72 eura) za barel. Za minulý týždeň však cena Brentu vzrástla, a to o 1,6 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 56,05 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 15 centov (0,27 %). Za minulý týždeň sa cena WTI zvýšila o 1 %.



(1 EUR = 1,1138 USD)