Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 73 USD za barel

Trhy v súčasnosti čakajú na blížiacu sa schôdzku Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a štátov mimo ropného kartelu na čele s Ruskom, na ktorej by mali rozhodnúť o budúcej ťažobnej politike.

Singapur 18. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, keď trhy zareagovali na vyhlásenia Číny, že zavedie odvetné dovozné clá na americké produkty. Peking to uviedol v reakcii na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 50 miliárd USD (43,12 miliardy eur).



"Ceny ropy išli prudko nadol potom, ako sa v piatok (15.6.) zvýšilo napätie v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou," uviedol Benjamin Lu z maklérskej spoločnosti Phillip Futures v Singapure. Trump v piatok oznámil, že na čínsky tovar v hodnote 50 miliárd USD zavedú Spojené štáty 25-% clá. Do platnosti by mali vstúpiť 6. júla, pričom prvé clá sa budú týkať takmer 820 položiek. Hodnota týchto tovarov predstavuje približne 34 miliárd USD. Neskôr by sa clá mali zaviesť na ďalších vyše 280 produktov v hodnote okolo 16 miliárd USD. Čína následne oznámila, že zavedie odvetné clá, ktoré sa okrem agrárnych produktov dotknú aj dovozu ropy z USA.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.25 h SELČ 72,77 USD za barel (159 litrov). V porovnaní s piatkovou uzávierkou tak klesla o 67 centov. Ešte výraznejšie klesla cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom. Dosiahla 63,86 USD/barel, čo predstavuje pokles o 1,20 USD.



Navyše, trhy v súčasnosti čakajú na blížiacu sa schôdzku Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a štátov mimo ropného kartelu na čele s Ruskom, na ktorej by mali rozhodnúť o budúcej ťažobnej politike. Schôdzka sa uskutoční 22. júna vo Viedni. Väčšina analytikov očakáva, že producenti objem ťažby zvýšia.



(1 EUR = 1,1596 USD)