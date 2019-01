Ceny ropy klesli o vyše 3 %, cena Brentu skĺzla pod 60 USD za barel

V prípade Brentu aj americkej WTI smeruje cena k najväčšiemu jednodňovému poklesu za posledný mesiac.

Londýn 28. januára (TASR) - Ceny ropy klesli o viac než 3 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod hranicu 60 USD za barel (159 litrov). V prípade Brentu aj americkej WTI smeruje cena k najväčšiemu jednodňovému poklesu za posledný mesiac, pod čo sa podpísali signály ďalšieho zvyšovania produkcie v USA, ako aj nekončiaci sa obchodný spor medzi Čínou a Spojenými štátmi. Napriek tomu, za celý január smerujú ceny k najvýraznejšiemu rastu za vyše dva roky.



Cena ropy Brent s dodávkou v marci klesla do 19.20 h SEČ o 1,94 USD (3,20 %) na 59,70 USD (52,29 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala pokles o 2,12 USD (4 %) na 51,57 USD za barel. Cena ropy Brent naposledy zaznamenala jednodňový pokles vyšší než 3,2 % 27. decembra a v prípade WTI bol jednodňový pokles vyšší než 4 % 24. decembra.



Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, americké ropné spoločnosti pridali v minulom týždni celkovo 10 nových aktívnych ropných vrtov, čím sa ich počet zvýšil na 862. To signalizuje rast produkcie v nasledujúcom období, pritom už teraz dosahuje produkcia v USA rekordných takmer 12 miliónov barelov denne.



Napriek tomu ale za mesiac január smerujú ceny ropy k najvýraznejšiemu rastu za vyše dva roky. Prispieva k tomu dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov, ktorí sa dohodli na znížení ťažby od začiatku tohto roka.



Cena Brentu vzrástla od začiatku roka takmer o 12 %, čo predstavuje najvyššie tempo rastu od decembra 2016. Cena WTI sa v priebehu tohto mesiaca zvýšila o vyše 13 %. To je najvyšší rast od apríla 2016, keď za mesiac zaznamenala rast takmer o 20 %.



