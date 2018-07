Ceny ropy klesli o vyše 4 percentá

Americká WTI sa večer obchodovala okolo 68 USD (58,02 eura) za barel.

New York 16. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli o vyše 4 %. Americká WTI sa večer obchodovala okolo 68 USD (58,02 eura) za barel. Dôvodom bolo, že Líbya obnovila vývoz ropy z kľúčových prístavov. Ďalším faktorom je, že obchodníci počítajú so zvýšením ťažby v Rusku a ďalších veľkých producentských krajinách.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa o 18.53 h SELČ predával po 68,09 USD. To bolo o 2,92 USD alebo 4,11 % menej než v piatok (13.7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na ropu Brent zlacnel o 3,15 USD alebo 4,18 % na 72,18 USD za barel. Cena Brentu sa dostala na najnižšiu úroveň od polovice apríla.



(1 EUR = 1,1720 USD)