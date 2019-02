Ceny ropy klesli z tohtoročných maxím

Ťažba ropy v USA v minulom roku vzrástla o viac než 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov) na rekordných 11,9 milióna barelov denne.

Singapur 20. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu pokles z tohtoročných maxím. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) síce pokračuje v programe znižovania ťažby a ceny podporujú aj sankcie Washingtonu voči Iránu a Venezuele, na trhy ale výrazne pôsobí aj spomaľovanie rastu ekonomiky a rastúca produkcia v USA.



Ťažba ropy v USA v minulom roku vzrástla o viac než 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov) na rekordných 11,9 milióna barelov denne. Navyše, podľa najnovších informácií Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) by mala pokračovať v raste aj tento rok. To by sa do konca roka malo premietnuť do priemerných cien komodity.



Ceny nepodporili ani informácie o vyššom než očakávanom vývoze ropy z Iránu za január. Vývoz dosiahol 1,1 milióna barelov a podľa niektorých zdrojov 1,3 milióna barelov denne, zatiaľ čo sa čakalo, že Irán nevyvezie mesačne ani jeden milión barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom dosiahla do 7.27 h SEČ 66,37 USD (58,77 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o osem centov, aj naďalej sa však drží v blízkosti tohtoročného maxima 66,83 USD za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci zaznamenala v stredu nakrátko nové tohtoročné maximum na úrovni 56,39 USD za barel, neskôr ale klesla a o 7.15 h SEČ dosiahla 56,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o šesť centov.



(1 EUR = 1,1294 USD)