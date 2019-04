Ceny ropy mierne klesli, Brent sa pohybuje okolo 71 USD/barel

Na ceny vplýva aj rastúca produkcia bridlicovej ropy v USA.

Singapur 16. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali mierny pokles, keďže trhy stále ovplyvňujú informácie z Ruska, že Moskva a štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mohli od leta začať produkciu zvyšovať s cieľom získať väčší podiel na ropnom trhu. Na ceny okrem toho vplýva aj rastúca produkcia bridlicovej ropy v USA.



Ruský minister financií Anton Siluanov cez víkend uviedol, že Rusko a OPEC by sa mohli dohodnúť na zvýšení ťažby s cieľom získať väčší podiel na ropnom trhu na úkor USA. "Na trhu sa zvyšujú obavy, že Rusko nebude súhlasiť s predĺžením produkčných škrtov, ktoré OPEC a ďalší producenti realizujú v rámci súčasného programu o znižovaní produkcie," uviedol analytik Edward Moya. Zoskupenie štátov OPEC a ďalších producentov označované ako OPEC+ sa zíde v júni, aby rozhodlo o ďalšom pokračovaní programu obmedzovania ťažby.



Ceny ropy smerom nadol posunuli aj informácie o zvyšovaní produkcie bridlicovej ropy v USA. Podľa najnovších informácií amerického ministerstva energetiky by sa ťažba zo siedmich najväčších bridlicových formácií mala v máji dostať na nový rekord 8,46 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov).



Výraznejšiemu poklesu cien však bráni obmedzený vývoz ropy z Iránu, voči ktorému vláda Donalda Trumpa opätovne zaviedla sankcie, ako aj z Venezuely, ktorá zápasí s hospodárskou krízou. Situáciu v dodávkach ropy skomplikovali aj nové boje v Líbyi.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni klesla do 7.36 h SELČ o 19 centov na 70,99 USD (62,75 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 63,33 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 7 centov.