Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa však ďalej drží nad 69 USD/bar

Nečakaný pokles produkcie ropy a zníženie ropných zásob v USA im poskytlo určitú podporu.

Singapur 11. januára (TASR) - Po dosiahnutí 3-ročných maxím zaznamenali ceny ropy vo štvrtok pokles. Oslabenie však bolo iba mierne, keďže nečakaný pokles produkcie ropy a zníženie ropných zásob v USA im poskytlo určitú podporu.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou vo februári klesla do 7.11 h SEČ o 7 centov na 63,50 USD (52,95 eura) za barel (159 litrov). Naďalej sa tak drží v blízkosti najvyššej úrovne od decembra 2014, ktorú dosiahla v stredu (10.1.) a ktorá predstavovala hodnota 63,67 USD/barel.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom dosiahla 69,12 USD/barel. To znamená pokles o 8 centov.



Najnovšiu podporu získali ceny ropy z USA, kde Federálny úrad pre energetiku (EIA) oznámil, že zásoby ropy klesli v týždni do 5. januára takmer o 5 miliónov barelov. Navyše, klesla aj produkcia v Spojených štátoch, s čím ekonómovia nepočítali.



Opačný vplyv na vývoj cien ropy mali informácie o stave pohonných látok ako v USA, tak v Ázii. Ako sa ukazuje, objem zásob palív je stále vysoký a v niektorých prípadoch sa zásoby pohonných látok zvýšili. Napríklad v USA vzrástli zásoby benzínu o 4,1 milióna barelov, viac, než sa čakalo.



(1 EUR = 1,1992 USD)