Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 68 USD/barel

Cena americkej ľahkej ropy s májovým kontraktom dosiahla 63,28 USD za barel.

Singapur 4. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu mierny pokles, napriek odhadom Amerického ropného inštitútu, že zásoby ropy v USA klesli. Trhy však naďalej čakajú na stredajšie informácie amerického ministerstva energetiky, pričom predpokladajú, že tie poukážu na rast ropných zásob.



Americký ropný inštitút (API) informoval v utorok (3.4.), že zásoby ropy v USA zaznamenali za týždeň do 30. marca nečakaný pokles o 3,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Podľa niektorých analytikov ale údaje ministerstva a API sa často rozchádzajú a nie je vylúčené, že ministerstvo aj teraz zverejní iné údaje.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni klesla do 9.02 h SELČ o 25 centov na 67,87 USD (55,14 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy s májovým kontraktom dosiahla 63,28 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 23 centov.



(1 EUR = 1,2308 USD)