Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa drží nad 66 USD za barel

Singapur 28. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď ich na jednej strane stiahli nadol nepriaznivé údaje o vývoji čínskeho výrobného sektora a na druhej rekordná produkcia ropy v USA. Pokles cien však nebol výrazný, keďže situáciu na trhu sa stále usiluje vyrovnávať Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) so svojim programom znižovania produkcie.



Aktivita vo výrobnom sektore Číny, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, zaznamenala vo februári pokles tretí mesiac po sebe, pričom sa dostala na 3-ročné minimum. Klesajúci dopyt Číny po rope núti producentov znižovať ceny. Najnovšie tak urobila ruská ropná firma Surgutneftegaz.



Navyše, produkcia ropy v Spojených štátoch dosahuje rekordnú úroveň. Za posledný rok sa zvýšila o vyše 2 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov) na rekordných 12,1 milióna barelov/deň.



Napriek tomu ceny ropy vo štvrtok príliš neklesli, pričom cena Brentu sa stále drží nad 66 USD za barel. Dôvodom je pokračovanie OPEC a ďalších producentov v programe obmedzovania ťažby.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom dosiahla do 7.28 h SEČ 66,03 USD (57,99 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 36 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 56,77 USD za barel. V porovnaní so stredajšou uzávierkou (27. 2.) tak klesla o 17 centov.



(1 EUR = 1,1386 USD)