Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla pod 64 USD/barel

Tokio 9. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod 64 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien naďalej ovplyvňuje neistota súvisiaca s dopytom po rope v dôsledku pokračujúcich obchodných konfliktov USA s ďalšími ekonomikami. Výraznejšiemu poklesu však zatiaľ bráni rastúce napätie na Blízkom východe a pokračovanie programu obmedzovania ťažby zo strany štátov známych ako OPEC+.



Vývoj v najbližších dňoch pravdepodobne čiastočne ovplyvnia aj údaje o stave ropných zásob v USA. Americký ropný inštitút zverejní svoj odhad v priebehu utorka a americké ministerstvo energetiky oficiálne údaje v stredu 10. júla. Analytici predpokladajú, že zásoby ropy v USA klesli aj v minulom týždni, už štvrtý týždeň po sebe. Pokles sa očakáva na úrovni 3,6 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom dosiahla do 7.25 h SELČ 63,97 USD (57,04 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 14 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste zaznamenala 57,46 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou tak klesla o 20 centov.



(1 EUR = 1,1215 USD)