Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 29. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok mierne vzrástli a cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 70 USD za barel (159 litrov). Trhy očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom udržia program obmedzovania ťažby v platnosti do konca tohto roka a prípadne ho predĺžia aj na rok 2019.



Producenti ropy začali s obmedzovaním ťažby v roku 2017 s cieľom podporiť vtedy nízke ceny komodity. Cena ropy Brent odvtedy vzrástla zhruba o 25 %, čo viedlo k špekuláciám, že dohoda o obmedzovaní ťažby by sa mohla ukončiť. Zdroje z OPEC však pre agentúru Reuters tento týždeň uviedli, že OPEC a krajiny mimo ropného kartelu plánujú udržať program obmedzovania produkcie v platnosti minimálne do konca roka 2018.



Napriek tomu v stredu (28. 3.) ceny ropy klesli, keď trhy zareagovali na nečakaný rast zásob v USA. Tie sa za minulý týždeň podľa informácií amerického ministerstva energetiky zvýšili o 1,6 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia očakávali pokles.



Vo štvrtok sa však vrátili k rastu. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom vzrástla do 7.21 h SELČ o 34 centov na 69,87 USD (56,36 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v máji, dosiahla 64,68 USD/barel, čo predstavuje rast o 30 centov.



(1 EUR = 1,2398 USD)