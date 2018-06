Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 76,50 USD/barel

Trhy na jednej strane ovplyvňuje rastúca ťažba zo strany veľkých producentov, na druhej zaznamenávajú podporu v dôsledku niektorých politických udalostí.

Singapur 12. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, rast bol však len minimálny, keďže na trhy pôsobia rozdielne faktory. Trhy na jednej strane ovplyvňuje rastúca ťažba zo strany veľkých producentov, na druhej zaznamenávajú podporu v dôsledku niektorých politických udalostí. Tou bola napríklad schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.



Trump ešte pred podpisom dohody uviedol, že summit dopadol nad očakávania. "Bolo to lepšie, než ktokoľvek mohol predpokladať. Vynikajúce," citovala Trumpa agentúra DPA.



"Akýkoľvek pozitívny výsledok by mal byť pre trhy dobrou správou," povedal Shannon Rivkin z austrálskej spoločnosti Rivkin Securities.



Na druhej strane ale ceny ropy tlačí smerom nadol rastúca ťažba zo strany najväčších producentov ako Saudská Arábia, Rusko a USA. Podľa ruských médií produkcia ropy v Ruskej federácii vzrástla začiatkom júna nad 11 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov), zatiaľ čo Rusko má podľa dohody s OPEC ťažiť pod 11 miliónov barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.46 h SELČ 76,53 USD (64,91 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 7 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 66,25 USD/barel. To predstavuje rast o 15 centov.



(1 EUR = 1,1790 USD)