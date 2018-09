Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 81,80 USD

Ďalšie kolo sankcií USA voči Iránu vstúpi do platnosti 4. novembra. Ich súčasťou bude aj vývoz ropy, ktorý by Američania chceli zastaviť úplne.

Peking 28. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, keďže investori sa stále snažia odhadnúť vplyv amerických sankcií na vývoz ropy z Iránu. V prípade ropy Brent sa síce cena menila len minimálne, aj tak sa ale posunula bližšie k hranici 81,80 USD za barel (159 litrov).



Ďalšie kolo sankcií USA voči Iránu vstúpi do platnosti 4. novembra. Ich súčasťou bude aj vývoz ropy, ktorý by Američania chceli zastaviť úplne. Aj keď zníženie exportu ropy z Iránu na nulu sa pravdepodobne docieliť nepodarí, keďže Čína a podľa posledných informácií Teheránu aj India plánujú v dovoze iránskej ropy pokračovať, pokles vývozu bude podľa analytikov výrazný.



Na druhej strane sa objavili informácie, že Saudská Arábia by mohla potichu, bez dohody s ostatnými členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), zvýšiť v nasledujúcich mesiacoch produkciu, čo zasa zatlačilo na ceny ropy. Do akej miery by Saudská Arábia, prípadne Rusko mohli produkciu zvýšiť, v tom sa však analytici rozchádzajú.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri (kontrakt vyprší v piatok) dosiahla do 8.27 h SELČ 81,78 USD (69,86 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 6 centov. Očakáva sa, že za mesiac september zaznamená cena ropy Brent 5,6-percentný rast. V prípade, že sa odhad potvrdí, bude to predstavovať najvyššie mesačné tempo rastu od apríla.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 72,27 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 15 centov. Očakáva sa, že za celý mesiac dosiahne jej rast 3,6 %, č by znamenalo najvyššie tempo rastu od júna.



(1 EUR = 1,1707 USD)