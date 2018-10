Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa posunula k 85 USD/barel

Podľa analytikov napätie na trhoch neklesá, nakoľko vyčkávajú na dôsledky druhého kola sankcií USA proti Iránu.

Singapur 3. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu zvýšili, ale len minimálne, keďže na ne pôsobili protichodné faktory. Na jednej strane na ceny smerom nahor tlačili obavy trhov z blížiacich sa amerických sankcií voči Iránu a na druhej ich nadol tlačil silný dolár a informácie o rastúcich zásobách ropy v USA.



Podľa analytikov napätie na trhoch neklesá, nakoľko vyčkávajú na dôsledky druhého kola sankcií USA proti Iránu. Tie vstúpia do platnosti 4. novembra a budú zahrňovať aj vývoz ropy.



Tlak z tejto strany ale čiastočne zmiernil rast kurzu dolára, ako aj správa Amerického ropného inštitútu (API). Podľa nej zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 907.000 barelov (1 barel = 159 litrov) na 400,9 milióna barelov.



Podľa analytikov sa pod odhad API poukazujúci na rast zásob čiastočne podpísal rast produkcie ropy priamo v USA. Od polovice roka 2016 vzrástol objem ťažby v Spojených štátoch približne o tretinu na rekordných 11,1 milióna barelov denne. Kľúčové informácie by malo v stredu oznámiť americké ministerstvo energetiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.31 h SELČ 84,88 USD (73,53 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 8 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 75,26 USD/barel a oproti uzávierke z utorka (2.10.) evidovala rast o tri centy.



V obidvoch prípadoch zaznamenali ceny ropy tento týždeň rast na najvyššiu hodnotu od novembra 2014 a od polovice augusta sa zvýšili v prípade Brentu o 20 % a v prípade WTI o 17 %.



(1 EUR = 1,1543 USD)