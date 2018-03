Ceny ropy na záver týždňa vzrástli takmer o 2 %

Dôvodom je výrazný rast akciových trhov a rozhovor saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána v programe 60 minút americkej televízie CBS, ktorý televízia odvysiela v nedeľu.

New York 18. marca (TASR) - Ceny ropy na záver tohto týždňa vzrástli o takmer 2 % a napriek pôvodným predpokladom aj celý týždeň uzatvorili rastom. Cena Brentu sa dostala nad 66 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI nad 62 USD za barel.



Dôvodom je výrazný rast akciových trhov a rozhovor saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána v programe "60 minút" americkej televízie CBS, ktorý televízia odvysiela v nedeľu. Ten by mohol zvýšiť napätie na Blízkom východe. Televízia už odvysielala úryvky z rozhovoru, v ktorom Salmán označil iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího za "nového Hitlera" Blízkeho východu a povedal, že ak Irán získa jadrové zbrane, Saudská Arábia vyvinie vlastné.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji vzrástla na záver piatkového obchodovania (16.3.) o 1,09 USD (1,7 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 66,21 USD (53,82 eura) za barel. Počas obchodovania sa cena Brentu zvýšila na 66,42 USD/barel, čo predstavovalo najvyššiu hodnotu od 28. februára.



Výrazne vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom, ktorý vyprší v utorok 20. marca. Na záver piatkového obchodovania sa zvýšila o 1,15 USD (1,9 %) a uzatvorila ho na úrovni 62,34 USD za barel. Počas obchodovania cena WTI vzrástla na 62,54 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 7. marca.



Výrazný rast tak prispel k celkovému rastu cien ropy za celý týždeň. Pôvodne sa pritom očakávalo, že zaznamenajú pokles. Cena Brentu za týždeň vzrástla o 1 % a cena WTI o 0,4 %. Bol to druhý týždeň po sebe, čo v obidvoch prípadoch zaznamenali ceny ropy rast.