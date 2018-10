Ceny ropy padli o 5 %, americká WTI sa obchoduje okolo 66 USD za barel

Barel (159 litrov) americkej ropy s decembrovým kontraktom sa o 19.59 SELČ predával po 66,11 USD.

New York 23. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok prudko klesli, v jednej chvíli boli v mínuse okolo 5 %. Cena americkej ropy WTI sa pohybuje kolo 66 USD (57,50 eura) za barel. Výpredaj na Wall Street totiž zvýšil obavy týkajúce sa rastu dopytu. Saudská Arábia okrem toho prisľúbila, že v prípade potreby bude na trh dodávať viac ropy, čo znížilo neistotu pred začiatkom platnosti sankcií USA proti Iránu.



Barel (159 litrov) americkej ropy s decembrovým kontraktom sa o 19.59 SELČ predával po 66,11 USD. To bolo o 3,25 USD alebo o 4,69 USD menej než v pondelok (22.10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Predtým cena WTI padla až na 65,74 USD za barel, čo bolo najmenej od 20. augusta. Obchodníci upozornili, že ak sa cena WTI zníži pod psychologicky dôležitú hranicu 65 USD za barel, zrejme to vyvolá ďalší technický výpredaj.



Decembrový kontrakt na ropu Brent zlacnel o 3,60 USD alebo 4,51 % na 76,23 USD za barel, pričom predtým cena severomorskej ropy klesla až na 75,88 USD za barel, čo bolo najmenej od 7. septembra.



(1 EUR = 1,1478 USD)