Ceny ropy stále klesajú

Straty boli v porovnaní s pondelkovým pádom len mierne.

New York 6. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok v poklese. Aj keď sa najprv mierne zotavili z pondelkového (5. 8.) prepadu, v priebehu obchodovania sa vývoj otočil a ceny sa znížili. Straty však boli v porovnaní s pondelkovým pádom len mierne.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 18.59 h SELČ predával po 54,45 USD (48,67 eura). To bolo o 24 centov alebo 0,44 % menej než v pondelok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na ropu Brent zlacnel o 23 centov alebo 0,38 % na 59,58 USD za barel.



Po turbulentnom začiatku týždňa sa situácia na medzinárodných finančných trhoch trochu upokojila. Čínska mena v utorok mierne posilnila, čo sa postaralo o uvoľnenie v obchodnej vojne medzi Washingtonom a Pekingom. Pondelkový výpredaj spustilo práve oslabenie jüanu, ktorým Čína zareagovala na nové americké clá ohlásené minulý týždeň. Americká vláda potom obvinila Čínu z menovej manipulácie.



V pondelok cena severomorskej ropy Brent padla až takmer na 59 USD za barel a dostala sa najnižšie od januára. Komoditný expert Commerzbank Carsten Fritsch nevylučuje pokračovanie poklesu. Obavy týkajúce sa dopytu a obchodnej vojny medzi USA a Čínou totiž pretrvávajú, a to má negatívny vplyv na ceny komodít.



(1 EUR = 1,1187 USD)