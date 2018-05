Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu sa blíži k úrovni 76 USD

Ministri energetiky Ruska a Saudskej Arábie rokovali v Petrohrade o prípadných zmenách podmienok v dohode o obmedzovaní ťažby.

New York 25. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom v obidvoch prípadoch klesli oproti predchádzajúcej uzávierke zhruba o 3 USD. Cena ropy Brent klesla už k úrovni 76 USD a cena americkej WTI hlboko pod 68 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú signály, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti, ktorí nie sú členmi ropného kartelu, sa pravdepodobne dohodnú na zvýšení ťažby.



Ministri energetiky Ruska a Saudskej Arábie rokovali v Petrohrade o prípadných zmenách podmienok v dohode o obmedzovaní ťažby, ktorá je v platnosti od januára 2017. Rozhodnúť by sa malo na najbližšom zasadnutí OPEC a ďalších producentov 22. júna vo Viedni.



Ruský minister energetiky Alexander Novak uviedol, že OPEC a štáty mimo organizácie, ktoré sa podieľajú na programe obmedzovania ťažby, sa vo Viedni pravdepodobne dohodnú na postupnom zmierňovaní tohto programu. "Predložených bude niekoľko možností. Je však pravdepodobné, že dôjde k postupnému zmierňovaniu (programu)," uviedol Novak.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje ešte skôr uviedla, že ministri z Ruska, Saudskej Arábie a zo Spojených arabských emirátov diskutovali o prípadnom zvýšení ťažby zhruba o 1 milión barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 19.13 h SELČ o 2,71 USD na 76,08 USD (65,16 eura) za barel. Za celý týždeň má nasmerované k poklesu zhruba o 3 %, čo by bol najvýraznejší týždenný pokles od začiatku apríla.



Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o 3,11 USD na 67,60 USD za barel. Po šiestich týždňoch rastu smeruje teraz k týždennému poklesu až o vyše 5 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvýraznejší týždenný pokles v prípade WTI od začiatku februára.