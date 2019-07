Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu prekročila 64 USD za barel

Ak by Fed pristúpil k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb, cena ropy (WTI) môže vystúpiť k hranici 60 USD za barel (159 litrov).

Tokio 30. júla (TASR) - Po raste na záver pondelkového obchodovania (29. 7.) pokračovali ceny ropy v raste aj v utorok. Na trhy na začiatku týždňa vplýva najmä zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed) a očakávania, že banka po vyše 10 rokoch pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb, čo by malo viesť k podpore ekonomiky a v dôsledku toho k zvýšeniu dopytu po rope.



"Ak by Fed pristúpil k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb, cena ropy (WTI) môže vystúpiť k hranici 60 USD za barel (159 litrov)," uviedol Benjamin Lu, analytik zo spoločnosti Phillip Futures v Singapure.



Na výraznejšiu redukciu úrokových sadzieb tlačí aj americký prezident Donald Trump, ktorý dlhodobo útočí na vedenie Fedu. Ako povedal, "mierne zníženie stačiť nebude". Z opačnej strany však na ceny komodity aj naďalej pôsobia obavy o ďalší vývoj globálnej ekonomiky, dodal Lu.



Predstavitelia Číny a USA pokračujú od utorka počas dvoch dní v obchodných rokovaniach, ktoré boli prerušené v máji, keď Trump zvýšil dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (179,87 miliardy eur) ročne. Trhy dúfajú, že obnovené rokovania pomôžu zmierniť napätie medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta a zároveň dvomi najväčšími spotrebiteľmi ropy. Trump však vyhlásil, že Čína možno nebude chcieť podpísať dohodu predtým, než sa v USA uskutočnia prezidentské voľby. Tie budú koncom budúceho roka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 7.46 h SELČ o 36 centov (0,57 %) na 64,07 USD za barel. V pondelok obchodovanie uzatvorila rastom o 0,4 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 57,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 34 centov (0,60 %). Na záver pondelkového obchodovania vzrástla o 1,2 %.



(1 EUR = 1,1119 USD)