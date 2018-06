Ceny ropy rastú, cena Brentu sa posunula k úrovni 76,60 USD

Na trhy zapôsobilo oznámenie USA, že budú od firiem požadovať, aby do novembra znížili dovoz ropy z Iránu na nulu.

Singapur 27. júna (TASR) - Po raste na záver utorkového obchodovania (26. 6.) pokračovali ceny ropy v tomto trende aj v stredu. Na jednej strane ich nahor potlačili problémy s dodávkami suroviny v Kanade a Líbyi, na druhej najnovšie vyhlásenia predstaviteľov USA, že od novembra by všetky krajiny mali prestať s dovozom ropy z Iránu.



Cena ropy Brent s augustovým kontraktom vzrástla do 7.37 h SELČ o 27 centov na 76,58 USD (65,51 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 70,78 USD/barel, čo oproti utorkovej uzávierke predstavuje rast o 25 centov.



Situáciu na trhu čiastočne ovplyvňuje pokračujúci konflikt medzi vládou v Tripolise a rebelmi, v dôsledku čoho zatiaľ nie je jasné, kto bude kontrolovať líbyjské ropné rezervy. Čiastočne pozitívnou správou je, že podľa informácií z utorka večera prístavy Haríga a Zuwajtína na východe Líbye fungujú bez problémov. Podľa analytikov ale "Líbya je aj naďalej veľmi znepokojujúci faktor, čo sa týka dodávok ropy".



Ceny nahor posunula aj informácia z Kanady, že v dôsledku technických problémov, ktoré zastavili ťažbu v jednej z najväčších kanadských baní na ropné piesky neďaleko mesta Fort McMurray, bude prevádzka bane zastavená pravdepodobne až do konca júla. Problém v Kanade sa podľa analytikov podpísal pod zníženie ropných zásob v USA, o ktorých informoval Americký ropný inštitút (API). Ten uviedol, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 9,2 milióna barelov.



Ešte viac však na trhy zapôsobilo oznámenie USA, že budú od firiem požadovať, aby do novembra znížili dovoz ropy z Iránu na nulu. Zvýšili sa tak obavy, že na trhu bude nedostatok suroviny. Vyhlásenie Washingtonu viedlo v utorok k rastu cien ropy zhruba o 3 %.



V raste pokračovali ceny ropy aj v stredu, aj keď miernejším tempom. Ich výraznejšiemu rastu totiž zabránili informácie, že Saudská Arábia by v júli mala vyťažiť 11 miliónov barelov denne. Ak sa tak stane, bude to znamenať najvyšší objem ťažby v histórii. V júni dosiahla produkcia ropy v Saudskej Arábii 10,8 milióna barelov denne.