Ceny ropy sa pohybujú okolo polročných maxím

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni vzrástla do 7.22 h SELČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 36 centov na 74,40 USD (66,13 eura) za barel.

Singapur 23. apríla (TASR) - Ceny ropy sa naďalej držia v blízkosti šesťmesačných maxím. Na trhy totiž stále pôsobia informácie z USA, že výnimky na dovoz ropy z Iránu, ktoré v novembri poskytli niektorým krajinám, od mája už poskytovať nebudú. Americká vláda tak dala najavo, že každá krajina, ktorá bude od mája dovážať ropu z Iránu, musí počítať so sankciami Washingtonu.



Predtým než americký prezident Donald Trump minulý rok odstúpil od jadrovej dohody medzi Teheránom a svetovými mocnosťami a zaviedol sankcie voči Iránu, bola blízkovýchodná krajina štvrtým najväčším producentom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Denne produkovala približne 3 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) suroviny. V apríli však vývoz dosiahol menej než 1 milión barelov denne.



Podľa niektorých analytikov by však ceny ropy nemali ísť extrémne vysoko, keďže výpadok ropy z Iránu môžu vykompenzovať iní producenti s dostatkom voľných kapacít.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni vzrástla do 7.22 h SELČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 36 centov na 74,40 USD (66,13 eura) za barel. V priebehu pondelkového obchodovania (22. 4.) dosiahla 74,52 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota za posledných zhruba šesť mesiacov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila až na 65,95 USD/barel. To bola najvyššia hodnota od októbra minulého roka.



(1 EUR = 1,1250 USD)