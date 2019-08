Prispel k tomu optimizmus na trhoch, ktoré dúfajú, že sa obchodné napätie medzi USA a Čínou zmierni.

Singapur 20. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno veľmi nemenili. Prispel k tomu optimizmus na trhoch, ktoré dúfajú, že sa obchodné napätie medzi USA a Čínou zmierni. A tiež, že veľké svetové ekonomiky prijmú stimulačné opatrenia, aby zabránili možnému spomaleniu globálneho hospodárstva, ktoré by malo negatívny vplyv na dopyt po rope.



Dôvodom optimizmu bolo oznámenie USA, že predĺžia úľavy pre čínsky koncern Huawei Technologies, čo mu umožní nakupovať komponenty od amerických spoločností. To signalizuje zmiernenie obchodného konfliktu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v utorok o 7.25 h SELČ predával po 56,26 USD (50,67 eura). To bolo o 5 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 7 centov na 59,81 USD za barel.