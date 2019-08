Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu sa pohybuje nad 60,40 USD

Cena ropy Brent klesla v závere pondelkového obchodovania oproti predchádzajúcej uzávierke o viac než 3 %.

Singapur 6. augusta (TASR) - Po prepade v pondelok (5. 8.) a ďalšom poklese na začiatku utorkového obchodovania na 7-mesačné minimum, sa ceny ropy vrátili k rastu a cena ropy Brent prekročila 60,40 USD za barel (159 litrov). Obchodovanie v priebehu pondelka výrazne ovplyvňoval obchodný spor medzi Čínou a USA, ktorý eskaloval potom, ako kurz čínskej meny oslabil a prvýkrát za vyše desaťročie prelomil politicky citlivú hranicu 7 jüanov za dolár.



Čína tak podľa analytikov reagovala na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň oznámil, že od septembra zavádza 10-percentné dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 300 miliárd USD ročne (268,29 miliardy eur). Spojené štáty tak uvalili dovozné clá už prakticky na všetok tovar dovážaný z Číny. Následný pokles kurzu jüanu Trump označil za menovú manipuláciu.



Cena ropy Brent klesla v závere pondelkového obchodovania oproti predchádzajúcej uzávierke o viac než 3 %, keďže zhoršenie vzťahov medzi najväčšími ekonomikami sveta zvýšilo obavy trhov o dopyt po rope. Oslabenie čínskej meny na jednej strane podporí čínskych vývozcov, na druhej strane však zdraží dovoz komodít ako ropa, s ktorou sa obchoduje v dolároch.



V utorok sa ceny ropy zotavili, pričom ďalšiu podporu by im mali poskytnúť informácie o stave ropných zásob v USA. V priebehu dňa by predbežné údaje o vývoji zásob ropy mal zverejniť Americký ropný inštitút (API), v stredu oficiálne údaje americké ministerstvo energetiky. Ekonómovia očakávajú, že zásoby ropy v USA klesli aj za minulý týždeň, už ôsmy týždeň po sebe.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.38 h SELČ 60,43 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 62 centov. Na začiatku utorkového obchodovania pritom ešte klesla na 59,07 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota od 14. januára.



Cena americkej ľahkej WTI s dodávkou v septembri dosiahla 55,25 USD/barel. To znamená rast o 56 centov.



(1 EUR = 1,1182 USD)