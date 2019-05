Ceny ropy v piatok klesli, no smerujú k týždennému zisku

Ľahká americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o sedem centov na 62,80 USD za barel a za celý týždeň by mohla získať približne 1,8 %.

New York 17. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, no obidva hlavné typy čierneho zlata smerujú k týždennému zisku. Dôvodom sú obavy z možných výpadkov v dodávkach z Blízkeho východu v dôsledku politického napätia medzi USA a Iránom.



Severomorská ropná zmes Brent do 18.40 SEČ stratila 44 centov (0,6 %) na 72,18 USD za barel (64,61 eura). Investori očakávajú, že za celý týždeň dosiahne vzostup o 2 %.



Ľahká americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o sedem centov na 62,80 USD za barel a za celý týždeň by mohla získať približne 1,8 %.



(1 EUR = 1,1172 USD