Ceny ropy v piatok klesli takmer o dve percentá

New York 13. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok (11. 1.) padli takmer o 2 %. Dôvodom boli obavy týkajúce sa spomalenia globálnej ekonomiky. Za celý uplynulý týždeň však čierne zlato zdraželo, keďže si udržalo zisky z predchádzajúcich dní vyvolané nádejami na uvoľnenie v obchodnom spore medzi USA a Čínou.



Februárový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 1 USD alebo 1,9% % a obchodovanie sa uzavrelo na úrovni 51,59 USD (44,73 eura) za barel (159 litrov). Marcový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 1,20 USD alebo 1,95 % na 60,48 USD za barel.



Piatkový pokles cien ukončil 9-dňový nárast cien ropy, čo bola najlepšia séria ziskov pre WTI od januára 2010 a pre Brent od apríla 2007. Oba druhy ropy však majú za sebou druhý týždeň rastu cien, keď WTI si pripísala okolo 7,5 % a Brent 6 %.



Trhy začiatkom týždňa podporili nádeje na to, že Washington a Peking sa dokážu vyhnúť úplnej obchodnej vojne. Trojdňové rokovania oboch delegácií sa skončili v stredu (9. 1.) bez konkrétnych výsledkov, ale diskusie na vysokej úrovni majú pokračovať koncom mesiaca.



Na strane ponuky podporila ceny čierneho zlata dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom o obmedzení ťažby. Ďalším faktorom je pokles exportu z Iránu od novembra, keď vstúpili do platnosti sankcie USA proti Iránu.



(1 EUR = 1,1533 USD)