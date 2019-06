Obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami ovplyvňuje aj ceny ropy, keďže spomalenie ekonomického rastu by mohlo utlmiť dopyt po komodite.

Singapur 28. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli, zatiaľ čo trhy vyčkávajú na nadchádzajúce rokovania amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom na okraj summitu G20. To vyvolalo nádej, že napätie v obchode sa môže zmierniť.



Okrem toho Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, známi ako OPEC+, sa zídu v dňoch 1. - 2. júla vo Viedni, aby sa rozhodli, či predĺžia dohodu o limitoch na ťažbu.



OPEC+ súhlasil s obmedzením svojej produkcie ropy o 1,2 milióna barelov denne od 1. januára 2019.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v piatok o 7.40 h SELČ predával po 59,18 USD (51,17 eura). To bolo o 25 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 31 centov na 66,24 USD za barel.