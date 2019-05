Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 10.55 h SELČ predával po 63,42 USD (56,53 eura).

Londýn 1. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli v reakcii na rast jej zásob v USA, napriek ďalšiemu stupňovaniu krízy vo Venezuele a sprísneniu sankcií proti Iránu, čo zvýšilo neistotu na trhoch.



Zásoby ropy v Spojených štátoch, ktoré sú jej najväčším svetovým spotrebiteľom, sa podľa ropného inštitútu API v týždni do 26. apríla zvýšili o 6,8 milióna barelov na 466,4 milióna barelov.



Trhy tiež veľmi pozorne sledujú vývoj vo Venezuele, kde opozičný líder Juan Guaidó vyzval na povstanie proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Mnohí pozorovatelia sa obávajú, že by to mohlo viesť k eskalácii násilia a ďalšiemu narušeniu dodávok ropy z tejto krajiny.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 10.55 h SELČ predával po 63,42 USD (56,53 eura). To bolo 49 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 32 centov na 71,74 USD za barel.



(1 EUR = 1,1218 USD)