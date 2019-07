Stalo sa tak po prudkom poklese v predchádzajúcom dni, ktorý spôsobili obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky.

Singapur 3. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu ožili a vzrástli po prudkom poklese v predchádzajúcom dni, ktorý spôsobili obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky. Ale predlženie limitov na dodávky komodity o deväť mesiacov, do konca marca 2020, v stredu podporilo rast jej cien.



Dohodla sa na tom aliancia, ktorú tvoria veľkí producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších štátov na čele s Ruskom, známa ako OPEC+, napriek obavám z nepriaznivého vývoja globálnej ekonomiky, ktorý by mohol znížiť dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v stredu o 7.34 h SELČ predával po 56,43 USD (49,93 eura). To bolo o 18 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla tiež o 18 centov na 62,58 USD za barel.