Ceny ropy v závere tohto týždňa vzrástli

New York 19. apríla (TASR) - Ceny ropy v závere štvrtkového obchodovania (18. 4.) vzrástli, keď ich nahor potlačili informácie o poklese vývozu zo Saudskej Arábie a zníženie počtu ropných vrtov aj zásob v Spojených štátoch.



Vývoz ropy zo Saudskej Arábie, ktorá je kľúčovým členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), klesol vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 277.000 barelov pod 7 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov).



Ceny podporil aj fakt, že podľa údajov amerického ministerstva energetiky sa znížili týždenné zásoby ropy, ako aj benzínu a ropných destilátov v USA. Najmä ropné zásoby zaznamenali nečakaný pokles.



Navyše americké ropné firmy prvýkrát za tri týždne znížili aj počet aktívnych ropných vrtov, ktoré signalizujú budúci vývoj ťažby. Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, ich počet klesol v týždni do 18. apríla o osem. Baker Hughes zvykne zverejňovať tieto údaje v piatok, pre veľkonočné sviatky však správu zverejnila o deň skôr. V piatok je pre veľkonočné sviatky zatvorená väčšina finančných trhov.



V reakcii na tieto informácie cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom vzrástla na záver štvrtkového obchodovania o 35 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 71,97 USD (63,97 eura) za barel. Priblížila sa tak k 5-mesačnému maximu, ktoré zaznamenala v stredu na úrovni 72,27 USD/barel. Za celý týždeň dosiahla rast na úrovni 0,6 %, čo predstavuje štvrtý týždenný rast po sebe.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v máji uzatvorila štvrtkové obchodovanie na úrovni 64 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 24 centov. Rast zaznamenala aj za celý týždeň, už siedmy týždeň po sebe. Bol však len mierny, na úrovni necelých 0,2 %.



(1 EUR = 1,1250 USD)