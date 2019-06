Ceny ropy vyleteli prudko nahor po útokoch na dva tankery v Ománe

Piata flotila amerického námorníctva oznámila, že pomáha dvom ropným tankerom, ktoré sa stali cieľmi hláseného útoku v Ománskom zálive.

Londýn 13. júna (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok dopoludnia prudko zvýšili, zhruba o 4 %, po správach o údajnom útoku na dva ropné tankery v Ománskom zálive.



Piata flotila amerického námorníctva oznámila, že pomáha dvom ropným tankerom, ktoré sa stali cieľmi "hláseného útoku" v Ománskom zálive. Flotila so sídlom v Bahrajne zachytila z týchto lodí núdzové volanie. Ďalšie podrobnosti o tom, kto ich napadol, nezverejnila. Aj obchodná lodná informačná služba britského kráľovského námorníctva UKMTO uverejnila správu o "incidente".



"Veľká Británia a jej partneri to v súčasnosti vyšetrujú," uviedla UKMTO na svojej internetovej stránke bez ďalších podrobností.



Jedno plavidlo identifikovali ako tanker MT Front Altair plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov a prevážajúci naftu. Druhým plavidlom je tanker Kokuka Courageous pod vlajkou Panamy s nákladom metanolu. Prenajímateľ jedenej z lodí má vraj podozrenie, že ju "zasiahlo torpédo".



K štvrtkovému incidentu došlo mesiac po tom, ako sa cieľmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov (SAE) stali štyri tankery.



V reakcii na správu zdražel barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli vo štvrtok do 9.57 h SELČ o 1,32 USD na 52,46 (46,33 eura). A jeho cena sa nakrátko vyšplhala až na 53,11 USD. Bola tak o 3,85 % vyššia ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 1,72 USD na 61,69 USD, pričom nakrátko atakovala hranicu 62,64 USD, čo predstavuje nárast o 4,45 %.



(1 EUR = 1,1323 USD)