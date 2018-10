Ceny ropy výrazne klesli, cena Brentu skĺzla pod 81,80 USD za barel

V dôsledku príprav na hurikán Michael ropné firmy znížili dennú produkciu v Mexickom zálive o vyše 40 %, očakáva sa však, že škody nebudú veľké.

Tokio 11. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli vo štvrtok o vyše 1,5 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 81,80 USD za barel (159 litrov). Pokračujú tak v poklese z predchádzajúceho dňa, k čomu prispeli informácie Amerického ropného inštitútu (API), že ropné zásoby v USA vzrástli na vyššiu úroveň, než sa čakalo. Ceny smerom nadol okrem toho potlačili aj signály, že hurikán Michael, ktorý zasiahol Floridu, napriek iným škodám na majetku ropné aktíva podľa všetkého do veľkej miery ušetril.



Ako API informoval, zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 5. októbra o 9,7 milióna na 410,7 milióna barelov. Analytici očakávali rast len o 2,6 milióna barelov. Kľúčové údaje o vývoji ropných zásob zverejní vo štvrtok americké ministerstvo energetiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri klesla do 7.51 h SELČ o 1,33 USD (1,54 %) na 81,76 USD (71,10 eura) za barel. V predchádzajúcom dni ukončila obchodovanie poklesom až o 2,2 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 72,04 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,13 USD (1,60 %). Obchodovanie v predchádzajúcom dni ukončila rovnako výrazným poklesom, a to o 2,4 %.



(1 EUR = 1,1500 USD)