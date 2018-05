Ceny ropy výrazne vzrástli, cena Brentu prekonala 79 USD/barel

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 14.32 h SELČ 79,21 USD (66,07 eura) za barel.

Londýn 15. mája (TASR) - Ceny ropy dosiahli nové 3,5-ročné maximum, pričom cena ropy Brent prekonala hranicu 79 USD za barel (159 litrov). Ceny nahor tlačia očakávané sankcie voči Iránu, ktorý patrí k najväčším vývozcom komodity na Blízkom východe, ako aj najnovšie informácie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o znižovaní nadmerných zásob.



V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 98 centov. V priebehu utorka sa dostala na 79,22 USD/barel, čo bola najvyššia úroveň od novembra 2014.



Výrazne vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni. Dosiahla 71,73 USD za barel, o 77 centov viac než na konci pondelkového (14.5.) obchodovania. Aj v tomto prípade to znamená nové, zhruba 3,5-ročné maximum.



"Ceny ropy zaznamenávajú nové niekoľkoročné maximá. Na jednej strane je tu vysoký dopyt a na druhej rastúce geopolitické napätie, čo je kombinácia, ktorá signalizuje ďalší rast," uviedol Stephen Brennock, analytik z maklérskej spoločnosti PVM Oil Associates v Londýne.



Navyše, OPEC v týchto dňoch oznámil, že prezásobenie trhov sa takmer podarilo eliminovať. Podľa údajov organizácie z pondelka dosiahli zásoby ropy v priemyselne rozvinutých krajinách OECD v marci úroveň 9 miliónov barelov nad 5-ročným priemerom. Na porovnanie, na začiatku minulého roka to bolo 340 miliónov barelov nad 5-ročným priemerom.



(1 EUR = 1,1988 USD)