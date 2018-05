Ceny ropy vyskočili na viac ako trojročné maximum

Na ceny ropy vplývajú aj očakávania, že americký prezident Donald Trump odstúpi koncom týždňa od jadrovej dohody s Iránom, na základe ktorej boli zrušené sankcie voči blízkovýchodnej krajine.

New York 7. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli na 3,5-ročné maximum, pričom cena Brentu prekonala hranicu 76 USD za barel (159 litrov). Pod rast sa podpísal pokračujúci pokles ťažby vo Venezuele a obavy, že USA opätovne uvalia sankcie na Irán.



Produkcia ropy vo Venezuele dosahuje zhruba 1,5 milióna barelov denne. Od roku 2005 tak ťažba klesla približne o polovicu.



Na ceny ropy vplývajú aj očakávania, že americký prezident Donald Trump odstúpi koncom týždňa od jadrovej dohody s Iránom, na základe ktorej boli zrušené sankcie voči blízkovýchodnej krajine. Trump by o tom mal rozhodnúť do 12. mája.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 18.34 h SELČ o 1,22 USD na 76,09 USD za barel. Kľúčovú hranicu prelomila aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Vzrástla o 86 centov na 70,58 USD za barel a prvýkrát od novembra 2014 prekonala hranicu 70 USD/barel.