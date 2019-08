Ceny ropy vzrástli, americká WTI sa obchoduje nad 55 USD za barel

Októbrový kontrakt na ropu Brent v piatok ráno zdražel o 79 centov alebo o 1,36 % na 59,00 USD za barel.

Tokio 16. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, keďže správa o júlovom náraste maloobchodných tržieb v USA utlmila obavy z recesie. Americká ropa WTI sa obchoduje nad hranicou 55 USD (49,33 eura) za barel.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v piatok o 7.52 h SELČ predával po 55,31 USD. To bolo o 84 centov alebo o 1,54 % viac ako vo štvrtok (15. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI vo štvrtok stratila 1,4 % a v stredu (14. 8.) 3,3 %.



Októbrový kontrakt na ropu Brent v piatok ráno zdražel o 79 centov alebo o 1,36 % na 59,00 USD za barel. Cena severomorskej ropy v predchádzajúcich dvoch dňoch klesla o 2,1 % respektíve o 3 %.



Maloobchodné tržby v USA v júli stúpli o 0,7 % po zvýšení o 0,3 % v júni, ukázala štvrtková správa amerického ministerstva obchodu.



Navyše sa zdá, že v obchodnej vojne medzi USA a Čínou by mohlo prísť k uvoľneniu. Podľa expertov posledné vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa signalizujú, že USA majú záujem o skoré ukončenie sporu.