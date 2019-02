Ceny ropy vzrástli, cena Brentu nakrátko prekonala 65 USD/barel

Podľa obchodníkov vývoj cien čiastočne ovplyvnilo odstavenie časti podmorského ropného ložiska Safanijá, ktorého produkčná kapacita dosahuje vyše 1 milión barelov denne.

Singapur 15. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena ropy Brent sa nakrátko dostala nad hranicu 65 USD za barel (159 litrov). Okrem znižovania produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) k tomu prispelo aj čiastočné odstavenie najväčšieho podmorského ropného ložiska v Saudskej Arábii. Podľa obchodníkov vývoj cien čiastočne ovplyvnilo odstavenie časti podmorského ropného ložiska Safanijá, ktorého produkčná kapacita dosahuje vyše 1 milión barelov denne. K čiastočnej odstávke ťažby z ložiska došlo podľa jedného zo zdrojov v sektore v priebehu tohto týždňa a zatiaľ nie je jasné, kedy sa ťažba vráti na pôvodnú úroveň.



Cena ropy Brent s dodávkou v apríli vyskočila v piatok nakrátko na 65,10 USD za barel. Prvýkrát od začiatku roka tak prekonala hranicu 65 USD/barel. Neskôr sa čiastočne skorigovala a do 8.35 h SEČ dosiahla 64,74 USD (57,45 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to však stále predstavovalo rast o 17 centov. Za celý týždeň sa očakáva rast o 4,5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 54,46 USD za barel. Oproti záveru štvrtkového obchodovania (14.2.) to znamenalo rast o 5 centov.