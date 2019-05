Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekonala 73 USD za barel

Minister energetiky Saudskej Arábie Chálid al-Fálih cez víkend uviedol, že krajiny OPEC a ďalší veľkí producenti sa zhodli, že zásoby ropy je potrebné ešte mierne znížiť.

Tokio 20. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu prekonala 73 USD za barel (159 litrov). Podporil ich ďalší pokles počtu aktívnych ropných vrtov v USA, ale najmä informácie z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že ropný kartel pravdepodobne ešte zotrvá pri obmedzovaní ťažby. OPEC to pritom oznámil v období, keď sa v dôsledku sankcií USA voči Iránu zhoršuje situácia na Blízkom východe.



Minister energetiky Saudskej Arábie Chálid al-Fálih cez víkend uviedol, že krajiny OPEC a ďalší veľkí producenti sa zhodli, že zásoby ropy je potrebné ešte "mierne znížiť," Saudská Arábia však bude aj naďalej citlivo reagovať na potreby "krehkého trhu".



Navyše, počet aktívnych ropných vrtov v USA za minulý týždeň klesol, druhý týždeň po sebe. Ich počet sa znížil o tri na 802, čo je najnižší počet aktívnych ropných vrtov v USA od marca minulého roka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 9.25 h SELČ o 98 centov na 73,19 USD (65,51 eura) za barel. V skorších hodinách dosiahla 73,40 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota Brentu od 26. apríla.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 63,64 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 88 centov. V skorších hodinách dosiahla 63,81 USD/barel, najvyššiu hodnotu od 1. mája.



(1 EUR = 1,1172 USD)