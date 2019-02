Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 64 USD za barel

Nálady podporili aj údaje o zahraničnom obchode Číny. Čo sa týka dovozu, ten síce klesol, ale miernejším tempom, než sa čakalo, a navyše, dovoz ropy do Číny sa zvýšil.

Singapur 14. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena ropnej zmesi Brent sa posunula nad hranicu 64 USD a cena americkej ropy WTI nad 54 USD za barel (159 litrov). Trhy očakávajú, že signalizovaný pokrok v najnovších obchodných rokovaniach medzi Čínou a USA pomôže zlepšiť vyhliadky svetovej ekonomiky a ceny ropy čiastočne nahor posunuli aj lepšie než očakávané údaje o vývoji čínskeho zahraničného obchodu za január.



Nádeje trhov posilnili vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že "rokovania pokračujú veľmi dobre". Analytici veria, že vzhľadom na pokrok v rozhovoroch by USA mohli "obchodné prímerie" predĺžiť aj na obdobie po 1. marci.



Nálady podporili aj údaje o zahraničnom obchode Číny. Čo sa týka dovozu, ten síce klesol, ale miernejším tempom, než sa čakalo, a navyše, dovoz ropy do Číny sa zvýšil. Podľa údajov čínskej colnej správy doviezla Čína v januári v priemere 10,03 milióna barelov ropy denne, čo medziročne predstavuje rast o 4,8 %. Január je zároveň tretím mesiacom po sebe, keď bol dovoz ropy vyšší než 10 miliónov barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom vzrástla do 9.17 h SEČ o 89 centov na 64,50 USD (57,05 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci dosiahla 54,52 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 62 centov.



Opačný vplyv na vývoj cien ropy majú informácie z USA o vývoji ropných zásob. Tie sa podľa údajov amerického ministerstva energetiky za minulý týždeň zvýšili, a to o 3,6 milióna barelov. To znamená výraznejší rast, než sa čakalo. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom zásob ropy o 2,7 milióna barelov.