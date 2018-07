Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje pod 78 USD za barel

Situáciu skomplikoval zápas o moc medzi medzinárodne uznávanou líbyjskou spoločnosťou NOC, ktorá má práva na vývoz, a firmou NOC-East so sídlom v Benghází.

Singapur 3. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast, pod čo sa podpísalo oznámenie Líbye, že musí na časť dodávok vyhlásiť "force majeure". Rast cien však nebol prudký, keďže na trhy zároveň zapôsobili správy o raste produkcie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) za minulý mesiac.



Ako povedal Stephen Innes z maklérskej spoločnosti OANDA v Singapure, situáciu v dodávkach skomplikoval zápas o moc medzi medzinárodne uznávanou líbyjskou spoločnosťou NOC, ktorá má práva na vývoz, a firmou NOC-East so sídlom v Benghází, ktorá momentálne kontroluje ropnú infraštruktúru. NOC práve v dôsledku tejto situácie vyhlásila force majeure, teda neplnenie kontraktov v dôsledku vyššej moci, na dodávky ropy z prístavov Haríga a Zuwajtína na východe Líbye. To predstavuje stratu na produkcii približne 850.000 barelov denne.



Na druhej strane, produkcia ropy v rámci OPEC podľa prieskumu agentúry Reuters vzrástla v júni o 320.000 barelov na 32,32 milióna barelov denne. To je najvyššia produkcia od januára tohto roka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 8.17 h SELČ o 62 centov na 77,92 USD (66,95 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,73 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 79 centov.



(1 EUR = 1,1639 USD)