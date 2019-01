Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 62 USD za barel

Saudská Arábia je lídrom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).

Singapur 31. januára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, tretí deň po sebe. Okrem iných faktorov k tomu prispel nižší vývoz ropy zo Saudskej Arábie do USA.



Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že dodávky zo Saudskej Arábie do USA za posledný týždeň výrazne klesli. Ako informovalo, dovoz ropy zo Saudskej Arábie dosiahol minulý týždeň 442.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o vyše 50 %. Podľa informácií ANZ Bank je to druhý najnižší týždenný dovoz od roku 2010.



Saudská Arábia je lídrom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Tá sa spolu s ďalšími producentmi dohodla koncom minulého roka na znížení produkcie, pričom obmedzovanie ťažby začala organizácia realizovať od januára. Ďalšiu podporu cenám ropy dali americké sankcie na venezuelský ropný sektor s cieľom zvýšiť počas súčasnej krízy v juhoamerickej krajine tlak na prezidenta Nicolása Madura.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla do 8.38 h SEČ o 46 centov na 62,11 USD (54,34 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 54,54 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 31 centov.



(1 EUR = 1,1429 USD)