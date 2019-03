Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 67 USD

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom vzrástla do 7.35 h SEČ o 12 centov na 66,70 USD (58,32 eura) za barel.

Singapur 12. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, keď ich nahor potiahol zvýšený dopyt a pokračujúce znižovanie produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých ďalších producentov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom vzrástla do 7.35 h SEČ o 12 centov na 66,70 USD (58,32 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli dosiahla 56,93 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 14 centov.



Ceny komodity stále podporuje program obmedzovania ťažby, na čele ktorého stojí OPEC a z nečlenských štátov Rusko. V súčasnosti sa k tomuto faktoru pridáva aj obrovská politická a hospodárska kríza vo Venezuele. Opozíciou ovládaný venezuelský parlament vyhlásil v pondelok (11. 3.) stav núdze vzhľadom na to, že krajina už štyri dni čelí výpadkom elektrickej energie. To ešte viac skomplikovalo vývoz ropy z krajiny.



Opačne však na ceny ropy pôsobí produkcia v USA, ktorá podľa expertov z ropného sektora bude ďalej rásť. V najbližších piatich rokoch to budú Spojené štáty, ktoré budú trhy zásobovať najväčším objemom ropy, uviedla v pondelok Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Podľa nej sa produkcia ropy v USA zvýši takmer o 2,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 13,7 milióna barelov/deň v roku 2024. V minulom roku ťažili Spojené štáty v priemere 11 miliónov barelov ropy denne.