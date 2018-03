Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula vyššie nad 66 USD za barel

Obchodníci poukazujú najmä na obavy z ďalšieho vývoja na Blízkom východe.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli dosiahla do 7.21 h SEČ 62,59 USD (50,85 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 53 centov. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom sa zvýšila o 55 centov na 66,60 USD/barel.



Obchodníci poukazujú najmä na obavy z ďalšieho vývoja na Blízkom východe. Na jednej strane sa zvyšuje napätie medzi Iránom a Saudskou Arábiou a na druhej Spojené štáty uvažujú nad opätovným uvalením sankcií na Teherán. Čiastočne ceny ropy posunul nahor aj prepad produkcie ropy vo Venezuele, ktorá zápasí s hospodárskou krízou.



Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) minulý týždeň uviedla, že Venezuele, kde ekonomická kríza spôsobila prepad produkcie, "hrozí, že tempo poklesu ťažby sa ešte zrýchli". Takýto výpadok by mohol viesť k deficitu na svetových trhoch.



Na druhej strane, USA pokračujú vo zvyšovaní produkcie, čo zasa na vývoj cien pôsobí opačne. Produkcia v USA sa dostala už na 10,38 milióna barelov denne, čím prekonala objem ťažby v Saudskej Arábii. Momentálne viac ťaží len Rusko, očakáva sa však, že USA by tohto producenta mohli z prvého miesta vytlačiť už v tomto roku.



(1 EUR = 1,2309 USD)