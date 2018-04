Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 68 USD za barel

Trhy teraz čakajú na informácie Amerického ropného inštitútu (API), ktorý by mal v utorok zverejniť odhad vývoja zásob ropy na trhu USA za minulý týždeň.

Londýn 3. apríla (TASR) - Po najväčšom jednodňovom poklese za takmer rok v predchádzajúci deň sa ceny ropy zotavili a cena Brentu sa zvýšila nad 68 USD za barel (159 litrov).



V pondelok (2.4.) zaznamenali ceny ropy pokles o viac než 3 %, čo bol najvýraznejší pokles v priebehu dňa od júna minulého roka. Zareagovali tak na nepriaznivý vývoj na akciových trhoch, ktoré nadol ťahali akcie technologických firiem. V utorok sa však ceny ropy zotavili, pričom sa posunuli nahor takmer o 1 %.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni vzrástla do 18.56 h SELČ o 53 centov (0,78 %) na 68,17 USD (55,39 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 63,57 USD/barel. To znamená rast o 56 centov (0,89 %).



Trhy teraz čakajú na informácie Amerického ropného inštitútu (API), ktorý by mal v utorok zverejniť odhad vývoja zásob ropy na trhu USA za minulý týždeň. V stredu (4.4.) potom kľúčové údaje zverejní americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,2308 USD)