Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula výrazne nad 69 USD/barel

Práve hrozba obchodnej vojny medzi Čínou a USA tlačila minulý týždeň ceny ropy nadol. Takýto vývoj by poškodil svetovú ekonomiku, čo by sa odrazilo aj na dopyte po rope.

Singapur 10. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast o vyše 1 %, pričom cena Brentu vzrástla výrazne nad 69 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na najnovšie signály zo strany Číny aj USA, ktoré dávajú nádej, že konflikt medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta by sa mohol vyriešiť bez vážnejších dôsledkov pre svetovú ekonomiku.



Čínsky prezident Si Ťin-pching na ekonomickom fóre prisľúbil, že Čína zníži dovozné clá na viaceré produkty vrátane automobilov, výraznejšie otvorí svoj finančný trh a zlepší ochranu duševného vlastníctva. Podľa analytikov tak zmiernil postoj Pekingu v čoraz viac sa vyhrocujúcom spore medzi ázijskou krajinou a USA. Už predtým americký prezident Donald Trump nasadil zmierlivejší tón, keď uviedol, že "Washington sa s Čínou pravdepodobne dohodne".



Trhy okrem toho čakajú na informácie o vývoji zásob ropy v USA. Americký ropný inštitút (API) zverejní svoj odhad v utorok, kľúčová správa amerického ministerstva energetiky bude známa v stredu (11. apríla).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni vzrástla do 9.04 h SELČ o 89 centov (1,30 %) na 69,54 USD (56,52 eura) za barel. O vyše 1 % vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom. Dosiahla 64,26 USD/barel, čo oproti pondelkovej uzávierke predstavuje rast o 84 centov (1,32 %).



(1 EUR = 1,2304 USD)