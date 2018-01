Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 70-dolárovej hranice

Trhy ignorovali najnovšie informácie o raste počtu aktívnych ropných vrtov v Spojených štátoch a Kanade.

Singapur 15. januára (TASR) - Ceny ropy pokračovali v raste, pričom cena Brentu sa nakrátko dostala na 70 USD za barel (159 litrov). Trhy tak ignorovali najnovšie informácie o raste počtu aktívnych ropných vrtov v Spojených štátoch a Kanade. Ich rast pritom signalizuje, že produkcia ropy bude v Severnej Amerike v nasledujúcom období rásť. Podľa analytikov sa pod pokračovanie rastu podpísalo niekoľko faktorov, okrem dohody Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov o obmedzovaní ťažby aj geopolitické riziká.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla do 7.33 h SEČ o 9 centov na 69,96 USD (57,64 eura) za barel. Krátko predtým sa dostala na hodnotu 70 USD/barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom zaznamenala rast o 16 centov na 64,46 USD za barel.



Minulý týždeň ceny ropy v obidvoch prípadoch prekročili hodnoty predtým zaznamenané v decembri 2014. Cena Brentu dosiahla 70,05 USD/barel a cena WTI 64,77 USD za barel.



Podľa ANZ Bank ceny ropy stále podporuje dohoda OPEC a ďalších producentov o obmedzovaní ťažby. Okrem nej sú to však aj ďalšie faktory, vrátane geopolitických rizík.



Na trhy tak zatiaľ nezapôsobili informácie o zvýšení počtu aktívnych ropných vrtov zo strany amerických firiem. Podľa spoločnosti Baker Hughes ich počet v minulom týždni vzrástol o ďalších 10 na celkovo 752.



Podobný vývoj zaznamenali aj v Kanade. Tamojšie ropné firmy minulý týždeň prudko zvýšili počet aktívnych ropných vrtov na 185. To je najvyššia úroveň za posledných 10 mesiacov.



Niektorí analytici ale upozorňujú, že po období rastu, ktorý ceny ropy zaznamenávajú od decembra, sa dá očakávať pokles. Pri vyšších cenách totiž budú americké firmy zvyšovať svoju ťažbu z bridlíc. Tá je finančne náročnejšia a preto sa opláca práve pri vyšších cenách komodity. Už minulotýždňové zvýšenie počtu aktívnych vrtov o 10 znamená najvýraznejší rast od júna minulého roka.



( 1 EUR = 1,2137 USD)