Ceny ropy vzrástli na trojmesačné maximum

Singapur 18. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok na najvyššiu úroveň za posledné tri mesiace. Na jednej strane ich podporili škrty v produkcii zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom a na druhej pokračujúce sankcie USA voči Iránu a Venezuele.



Okrem podpory zo strany OPEC a iných krajín a tlaku Washingtonu na Irán a Venezuelu, trhy podporili aj očakávania, že USA a Čína čoskoro dospejú k obchodnej dohode. To by znamenalo ukončenie obchodného sporu, ktorý ovplyvňuje rast svetovej ekonomiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla nakrátko 66,78 USD za barel (159 litrov). To bola najvyššia hodnota od 20. novembra minulého roka. Neskôr sa mierne skorigovala, aj naďalej si však udržuje hodnotu vysoko nad 66 USD. Do 7.39 h SEČ zaznamenala 66,60 USD (59,15 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 35 centov.



Podobne výrazne vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom. Nakrátko sa dostala na 56,13 USD/barel, čo rovnako znamenalo najvyššiu hodnotu od 20. novembra. Do 7.39 h SEČ z tejto úrovne mierne klesla na 56,03 USD/barel, čo v porovnaní s piatkovou (15. 2.) uzávierkou predstavovalo rast o 44 centov.



Opačne na ceny ropy pôsobia informácie o pokračujúcom raste produkcie ropy v USA. Tá sa pritom za rok 2018 zvýšila o viac než 2 milióny barelov denne na rekordných 11,9 milióna barelov/deň.



Pokračovanie tohto trendu naznačila správa spoločnosti Baker Hughes, podľa ktorej počet aktívnych ropných vrtov v USA vzrástol za minulý týždeň o ďalšie tri na 857. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka bolo aktívnych menej než 800 ropných vrtov.



(1 EUR = 1,1260 USD)