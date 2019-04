Ceny ropy vzrástli, nakrátko sa dostali na nové 5-mesačné maximum

Jedným z faktorov sú sankcie voči Iránu a Venezuele. Ako uviedla banka J.P. Morgan, sankcie by mohli zredukovať export ropy z Venezuely o 500.000 barelov.

Singapur 8. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok nové 5-mesačné maximum, keď ich nahor potiahlo pokračujúce znižovanie produkcie zo strany členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ďalej americké sankcie voči Iránu a Venezuele a navyše pozitívne údaje z amerického pracovného trhu.



Ceny ropy výrazne podporili informácie o vývoji amerického trhu práce v minulom mesiaci. Americká ekonomika vytvorila v marci 196.000 nových pracovných miest, čo bolo viac, než očakávali ekonómovia. Miera nezamestnanosti sa udržala na 3,8-percentnej úrovni, najnižšej za takmer 50 rokov.



Pokračuje aj znižovanie ťažby zo strany OPEC. To podľa poradenskej firmy FGE prispieva "k postupnej likvidácii nadbytočných zásob vo svete" a "cena ropy Brent by mohla vzrásť na 75 USD za barel (159 litrov), prípadne vyššie".



Ďalším faktorom sú sankcie voči Iránu a Venezuele. Ako uviedla banka J.P. Morgan, sankcie by mohli zredukovať export ropy z Venezuely o 500.000 barelov. "Ak sa k tomu pridá ukončenie výnimiek na dovoz ropy z Iránu, ceny môžu zaznamenať výrazný rast," dodala.



Stále sú tu však aj faktory, ktoré môžu ceny ropy v neskoršom období stiahnuť nadol. Produkcia v USA vzrástla ku koncu marca na rekordných 12,2 milióna barelov denne. Zvýšil sa aj vývoz z USA, pričom v tomto roku prvýkrát prekročil 3 milióny barelov/deň.



Okrem toho, Rusko nemá veľký záujem o pokračovanie v programe znižovania ťažby, na ktorom sa dohodlo s OPEC. Ruský minister energetiky Alexander Novak minulý týždeň uviedol, že nie je vylúčené, že Rusko po ukončení terajšieho programu (platí do konca júna) svoju produkciu začne zvyšovať. Všetko bude závisieť od dohody na júnovom zasadnutí OPEC.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.44 h SELČ 70,63 USD (62,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 29 centov. O niečo skôr vyskočila cena Brentu na 70,76 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od novembra minulého roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom vzrástla o 27 centov na 63,35 USD za barel. Aj v tomto prípade sa cena zvýšila na najvyššiu úroveň od novembra 2018, keď v skorších hodinách dosiahla 63,48 USD/barel.