Ceny ropy vzrástli v utorok o viac ako 1 percento

Singapur 15. januára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o viac ako 1 % v reakcii na pokles dodávok od veľkých producentov na čele s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruskom. Ale analytici pripomínajú, že nepriaznivé ekonomické vyhliadky vo svete môžu už čoskoro negatívne ovplyvniť ceny komodity.



Členovia aj nečlenovia OPEC, vrátane Ruska, sa na konci roka 2018 dohodli na znížení dodávok, aby zabránili poklesu cien ropy na svetovom trhu.



V Spojených štátoch zároveň začiatkom tohto roka klesol počet nových vrtov z vlaňajšieho maxima 888 na 873. To je síce stále veľa, ale signalizuje to potenciálne zníženie produkcie v USA, ktorá minulý rok prekročila 2 milióny barelov denne. Za celý rok 2018 dosiahol objem ťažby v USA 11,7 miliónov barelov/deň.



Medzitým Spojené štáty v novembri 2018 opätovne zaviedli sankcie proti vývozu ropy z Iránu, čo tiež viedlo k zníženiu dodávok na trhy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v utorok o 7.55 h SEČ predával po 51,22 USD (44,67 eura). To bolo o 71 centov alebo 1,41 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 82 centov alebo 1,39 % na 59,81 USD za barel.



